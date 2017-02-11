DHA YURT - Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin aldı (1)

ŞANLIURFA'da cezaevinden çıktığı belirtilen bir kişi, eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin aldı. Polis ikna etmek için çalışma başlattı.

Direkli Mahallesi'nde akşam saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen kişi, eşi ve çocuklarını otomobile bindirip kapıları kilitledi. Yanında silah bulunduğu belirtilen kişinin, ailesini öldürüceğini söylemesi üzerine çevredekiler polise haber verdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, polisin ikna çabaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Olay yerinde hazır bekletilen polis ve 112 sağlık ekipleri

- Ticari taksi içinde bulunan rehineler

- Müzakerece polis zırhlı araçta ikna anons etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, ()