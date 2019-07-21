Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

DHA YURT - Otomobil traktör römorkuna çarptı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MUŞ'un Hasköy ilçesinde otomobil traktör römorkuna arkadan çartı. Kazada, otomobilde bulunan aileden anne ve oğlu öldü, kayınpederi ile 4 kızı da yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi....

DHA YURT - Otomobil traktör römorkuna çarptı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MUŞ'un Hasköy ilçesinde otomobil traktör römorkuna arkadan çartı. Kazada, otomobilde bulunan aileden anne ve oğlu öldü, kayınpederi ile 4 kızı da yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Hasköy ilçesi Düzkışla beldesinde meydana geldi. Hasköy'deki bir düğünden çıkan Şefik Özen, torunları ve gelini Gülfem Özen ile birlikte Korkut ilçesine bağlı Pınarüstü Köyü'ne dönerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne Gülfem Özen (35) ile oğlu Bedirhan Özen (9) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil içerisindeki, dede Şerif Özen ile torunları Esmanur, Hazal, Nazlıcan ve Elif yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hasköy ve Muş Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Dede ve torunu Esmanur Özen'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyarak hastaneye koşan Özen ailesinin yakınları ise sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boüğuldu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Yaralıların hastaneye getirilmesi
-Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL / MUŞ,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.