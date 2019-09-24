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DHA YURT - Otomobil taşıyan TIR devrildi, 5 araç zarar gördü
DÜZCE TEM Otoyolu'nda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kazada dorsede bulunan 5 araç zarar gördü. Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Musa Ünal idaresindeki 06 BOT...
GÜNDEM 24.09.2019, 07:40
DÜZCE TEM Otoyolu'nda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kazada dorsede bulunan 5 araç zarar gördü.
Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Musa Ünal idaresindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan 5 otomobil kazada zarar gördü. Sürücü ise kazadan yaralanmadan kurtulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Devrilen TIR'dan görüntü
Araçlardan detaylar
Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,()
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