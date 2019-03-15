Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için kırmızı bülten
Kaşıkçı cinayetinde 20 şüpheli için...
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi İstanbul'da Hangi Parti önde... Bir Oy da sen ver
İstanbul'da Hangi Parti önde... İşte...
IPU 'Siyasette Kadın 2019' haritasına göre: Her beş bakandan biri kadın
Her beş bakandan biri kadın
Dolar 5.46, euro 6.19 ve sterlin 7.25 lirada
Dolar 5.46, euro 6.19 ve...

DHA YURT - OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y. (22), yaralandı.  Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi ile Necip Fazıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hüseyin Ç. yönetimindeki...

DHA YURT - OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y. (22), yaralandı. 
Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi ile Necip Fazıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hüseyin Ç. yönetimindeki 34 PP 8069 plakalı otomobil ile Yiğit Can Y.'nin kullandığı 01 FKV 06 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Motosikletten yola savrulan Yiğit Can Y., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Can Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde incelemede motosikletin hız göstergesinin 80 kilometrede takılı kalması dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
- Kaza yerinden görüntü
- Ambulanstaki yaralıdan görüntü
- Otomobilden görüntü
- Otomobilin hasar gören yerlerinden görüntü
- Motosikletten görüntü
- Motosikletin 80 kilometre/saatte takılı kalan hız kadranın görüntü
- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328