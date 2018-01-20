DHA YURT - ÖSO askerleri, silah ve mühimmat yüklü araçlarla Afrin'e geçti

ÖZGÜR Suriye Ordusu askerleri, mühimmat yüklü araçlarla Kilis'ten Suriye'ye geçerek Afrin'e yönlendirildi.
Özgür Suriye Ordusu askerlerini taşıyan otobüslerin de bulunduğu otomatik silah ve mühimmat yüklü kamyonetlerden oluşan uzun araç konvoyu, güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis'ten Suriye'ye geçti. Konvoydaki ÖSO askerlerinin Afrin'deki harekata katılacakları belirtildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Özgür Suriye Ordusu askerlerini taşıyan otobüsler
- Silah ve mühimmat yüklü araçlar
- Otobüs konoyundan görüntüler
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-)