DHA YURT - Osmangazi Köprüsü ve feribotta fiyat düşüşü sürücüleri sevindirdi

İZMİT Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretlerinde indirim yapılmasının ardından Eskihisar ile Yalova arasındaki feribot taşımacılığında indirime gidilmesi sürücüleri mutlu etti.

Osmangazi Köprüsü'nde geçiş ücretleri yeni yıla girilmesi ile birlikte düştü. Osmangazi Köprüsü'nde otomobiller için 89 lira olan geçiş ücreti yeni yılla birlikte 65,65 liraya düşürüldü. Gebze Eskihisar ve Yalova Topçular arasındaki feribot hatlarında indirime gidildi. Otomobillerde tek yön 60 liradan 45 liraya indirilirken, gidiş dönüş 100 liradan 80 liraya indirildi. Sürücüler fiyatlarda indirim uygulanmasından memnun kaldı. İstanbul'dan Bursa'ya giden Turgay Evren feribotu kullanacağını belirterek, "İstanbul'dan Bursa'ya gidiyorum. Osmangazi Köprüsü'nde bir indirim olmuştu. Feribotlarda da indirim olmasını bekliyordum. Osmangazi Köprüsü'nü kullanmayı düşünüyordum ama burası eğer 45 liraya düştüyse bundan sonra burayı kullanırım. Fiyatlarda indirim olması bizleri mutlu ediyor" diye konuştu.

Yıllardır Eskihisar feribot hattını kullandığını söyleyen Serdar Devircan ise, "Yakıta zam geldi. Şimdi yolda indirim olması beni çok mutlu etti. Fiyatların daha da inmesini isterim. Her gün bu yollardayız. İndirim geldi artık sürekli bu yolu kullanırım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Osmangazi Köprüsü'nden görüntü

-Eskihisar feribot iskelesinden görüntü

-Sürücülerle röp

-Köprü ve Eskihisar iskelesinden anons

Haber: HABER: Ergün AYAZ-KAMERA: Orhan UZUN / GEBZE(Kocaeli), () -