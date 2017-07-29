DHA YURT - Orgeneral Hulusi Akar, Rahmo Tepe Üs bölgesinde incelemelerde bulundu

Orgeneral Akar, üs bölgesinde görev yapan askerin babası ile telefonda konuştu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hakkari Yüksekova'daki Rahmo Tepe Üs bölgesinde incelemelerde bulundu. Orgeneral Akar, üs bölgesinde görev yapan bir askerin babası ile telefonla konuştu. Akar daha sonra üs bölgesinde nöbet tutan bir asker ile sohbet etti.
Görüntü Dökümü
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Üs bölgesinden görüntü
askerin babası ile telefonla konuşması
Akar'ın askerin babası ile konuşması
Akar'ın nöbet tutan asker ile sohbet etmesi
Haber: HAKKARİ ()
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