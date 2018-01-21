DHA yurt - Orgeneral Hulusi Akar, Hatay'da 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, bugün Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Akar, 2’nci Ordu Komutanı Metin Temel ve bölgedeki diğer birlik komutanlarından harekât hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. Orgeneral Akar denetlemeler sırasında; harekatın, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirildiğini, TSK’nın faaliyetlerini, BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik kararları kapsamında uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları doğrultusunda yürüttüğünü, harekat esnasında sadece teröristlere ait hedeflerin vurulduğu, sivi /masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini, faliyetlerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini ve arekâtın bir maksadının da dost ve kardeş bölge halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak olduğunu bir kez daha vurguladı.

Orgeneral Akar, personeli harekât kapsamında göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakârlıklardan dolayı kutlamış ve başarılar diledi.

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HABER: HATAY - ANKARA ()

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