DHA YURT - Ölen kediyi arkadaşları saatlerce yanlız bırakmadı

MARDİN merkez Artuklu İlçesi'nde hava sıcaklığının eksi 10 derece civarında olduğu dün akşam, çöp kutusu yanında bulunan ve nasıl öldüğü henüz belirlenemeyen bir kedi leşi ve saatlerce onu yanlız bırakmayan kedi arkadaşlarının görüntüleri yürek burktu. Kedi arkadaşları, ölen arkadaşlarını zaman zaman yalayarak yada dürterek diriltmeye, kaldırmaya çalıştıkları gözlendi.

Merkez Artuklu İlçesi Yenişehir Mahallesi'nde dün akşam nasıl öldüğü belirlenemeyen bir kedi leşi ve onu diriltmeye çalışan, kaldırmaya çalışan kedi arkadaşlarının verdiği mücadele, görenlerin yüreklerini burktu. Bir türlü öldüğüne inanamadıkları arkadaşlarının cesedinin yanından saatlerce ayrılmayan kediler, bazen yerdeki kedi leşini yalayarak, bazen de kafalarıyla dürterek kaldırmaya çalıştıkları görüldü. Bu durumu görerek duygulanan vatandaşlar, evden aldıkları yiyecekleri buradaki kedilere verdi. Yenişehir Mahallesi sakinleri, dün gece havanın çok soğuk olduğunu ve kedinin donarak ölmüş olabileceğini belirtirken, arkadaşlarının ölen kedi için verdiği mücadele karşısında ise duygulandıklarını söyledi.

Öte yandan, kar yağışının ardından hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşen Mardin'de şehir adeta dondu. Kent merkezinde gece saatlerinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterirken, soğuk hava ile birlikte göletler, çeşmeler dondu, akan sular buz tuttu. Soğuktan dolayı birçok otomobil çalışmadı. Vatandaşlar otomobillerini çalıştırmak için başka araçlardan takviye yapmak zorunda kaldı. Çocuklar kar yağışı sonrası donan sokakları buz pisti gibi kullanarak, zaman geçiriyor. Tepsi veya plastik leğenlerle donan sokaklarda kayan çocuklar doyasıya eğleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mardin'den görüntü

Donan kedi ve etrafında toplanan kediler

Kedilerin arkadaşlarını kaldırmaya çalışması

Donan sokakta kayan çocuklar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()-

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