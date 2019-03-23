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DHA YURT - ÖĞRENCİ EVİNDE YANGIN ÇIKTI: 5 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci dumandan etkilendi. Öğrencilerden 2'si hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, gece yarısı Kocasinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında 2 öğrencinin kaldığı...

DHA YURT - ÖĞRENCİ EVİNDE YANGIN ÇIKTI: 5 ÖĞRENCİ DUMANDAN ETKİLENDİ

EDİRNE'de bir öğrenci evinde çıkan yangında, 5 öğrenci dumandan etkilendi. Öğrencilerden 2'si hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangın, gece yarısı Kocasinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında 2 öğrencinin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.  Yangına uykuda yakalandığı öğrenilen 2 öğrenci, balkona çıkarak itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öğrencileri balkondan kurtardı. Dumandan zehirlenen 2 öğrenci, Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Üst katta oturup dumandan etkilenen 3 öğrenci de gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi. Kısa sürede söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Apartmandan genel
İtfaiye ekipleri
Apartmandan detay
Yangını anlatan öğrenciler 
Farklı açılardan detaylar 

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

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