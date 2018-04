DHA YURT- O listedeki 2 restoran dikkat çekiyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, bazı firma ve restoranlara, hileli ürünler sattıkları gerekçesiyle ceza kesip isimlerini internet sitesinde yayınladı.

Bu ürünlerden sattıkları belirlenen 2 restoran da, İzmir'in Bornova ilçesinde, ağırlıklı olarak Ege Üniversitesi öğrencilerinin yaşadığı Kazım Dirik Mahallesi'nde bulunuyor. Restoranlardan biri isim ve konsept değişikliğine gitmeyi seçerken, diğer restoranın ise hiçbir değişik yapmadan servise devam ettiği görüldü. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, çeşitli aralıklarda, tüketicinin sağlığı ve menfaatinin korunması ile sektörde haksız rekabetin önlenmesine yönelik olarak taklit veya tağşiş (karışım) ürün sattığı tespit edilen firmaların ve restoranların teşhir listesini yayınlamayı sürdürüyor. Geçen hafta yayınlanan listede, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceği gibi ürünleri üreten 173 firma ve bu firmalara ait 282 parti ürünün ismi yer aldı. Listede, Bornova ilçesinde bulunan ve genellikle Ege Üniverisitesi öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Kazım Dirik Mahallesi'ndeki 2 restoran dikkat çekti. Küçükpark'ta bulunan ve öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edilen 'Sarmala Dürüm Evi' ve 'Londra 1 Dumanlı Köfte' isimli restoranlar da, bakanlığın açıkladığı listede yer aldı. Sarmala Dürüm Evi, isim ve menü değişikliğine gitmeden, işlerine olduğu gibi devam etmeyi seçerken, Londra 1 Dumanlı Köfte'nin listenin yayınlanmasından 2 gün sonra el değiştirdiği iddia edildi. Eski tabelanın indirilip yerine 'Küçükpark Ocakbaşı' yazılı tabelanın asılması da dikkat çekti. Sarmala Dürüm Evi'nin işletmecisi A.S., söz konusu durumun kendisinden önce işletmecilerle ilgili olduğunu, ürünlerine güvendiklerini ve satışlarda herhangi bir olumsuz etkilenmenin gerçekleşmediğini söyledi.

