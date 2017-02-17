DHA YURT - Nusaybin’de çatışma: 1 polis ve 1 asker yaralandı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı, sokağa çıkma yasağı ve operasyonların sürdüğü Koruköy Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 polis ve 1 asker yaralandı.

Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu ilçelerinin kırsalında 11 Şubat'ta PKK'lılara yönelik başlatılan operasyonlar sürüyor. Bugün Nusaybin İlçesi'ne bağlı sokağa çıkma yasağının sürdüğü Koruköy Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 1 polis ve 1 asker yaralandı. Yaralı askerler bölgeye gönderilen helikopterle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nusaybin'de yapılan müdahalenin ardından yaralı asker ve polis, yine helikopterle Mardin Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik polis ve askerlerin operasyonları sürüyor.

Haber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN, () -

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