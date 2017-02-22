DHA YURT - Nusaybin'de çatışma: 2 güvenlik görevlisi yaralandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsal alanında yürütülen operasyonlar sırasında, PKK'lı teröristlerle girdikleri çatışmada 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Nusaybin ilçesinin Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İlkadım ve Kuruköy, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik 11 Şubat'ta başlatılan, 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir' operasyonu devam ederken, bugün kırsal kesimde çıkan çatışmada, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

Operasyon kapsamına bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilen Kuyular ve Doğanlı köyleri de eklenirken, yaralanan güvenlik görevlileri Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede devam eden operasyon sırasında zaman zaman çatışmaların olduğu öğrenildi.

Haber: MARDİN, ()-