KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi, 1'i de yaralandı. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi'nin Bulutpınarı kırsal kesiminde PKK'lı bir grup terörist olduğunu tespit etti. Çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü, 1 terörist de yaralı yakalandı. Teröristlerin cesetleri Nurhak Devlet Hastanesi morguna konulurken, yaralı terörist ise Kahramanmaraş'taki hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
DHA YURT: NURHAK'TA ÇATIŞMADA 2'Sİ ÖLÜ 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
KAHRAMANMARAŞ'ın Nurhak İlçesi kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile çatışmaya giren PKK'lı 2 terörist ölü ele geçirildi, 1'i de yaralandı. Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi'nin Bulutpınarı kırsal...
29 Ağustos 2017 Salı 10:02
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