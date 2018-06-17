DHA YURT - Nurdağı'nda 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu Nevzat Kısacık (59) ile eşi Sultan Kısacık (55) yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep karayolunun 6'ncı kilometresindeki İçerisu mevkiinde meydana geldi. Gaziantep yönüne ilerleyen Nevzat Kısacık yönetimindeki 27 GF 365 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Doğan Can Karaarmut (60) idaresindeki 31 TV 737 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücü Nevzat Kısacık ile eşi Sultan Kısacık kazanın ardından olay yerinde hayatını kaybederken, Erhan Kısacık (29), Lütfiye Kısacık (25), Şule Kısacık (12), Doğan Can Karaarmut, Nahide Karaarmut (50) Mehmet Karaarmut (25) ve Suzan Karaarmut (32) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılıp, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere götürüldü. Kazada acı haberi alarak olay yerine gelen ölen çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da olay yerine gelerek bilgi aldı. Ölen çiftin cenazeleri otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Sağlıkçıların müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-Ramazan TUNCER /GAZİANTEP,()