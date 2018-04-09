DHA YURT - Niğde'ye şehit ateşi düştü

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde patlayıcı imhası sırasında meydana şehit olan Uzman Jandarma Uzman Çavuş Serdal Güneş'in (38) memleketi Niğde'ye ateş düştü.

Uzman Çavuş Serdal Güneş'in şehit olduğu haberi, annesi Nadiye Güneş'e, Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç tarafından verildi. Babası daha önce vefat ettiği öğrenilen, 1 çocuk babası şehidin yakınları acı haberin duyulması üzerine ailesinin bulunduğu eve akın etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Görüntü dökümü

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-Şehit evinden görüntü

-Türk bayrağı asılırken görüntü

-Ambulanstan görüntü

-Askeri yetkililerden görüntü

Süre:56 saniye Boyut: 60 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()