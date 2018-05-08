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DHA YURT - Niğde'de AK Parti'li belde belediye başkanı, silahlı saldırıda öldü (2)- Yeniden

NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül (45), geçici işçilik için yaptığı başvuru reddedilen Serkan T. (30) tarafından belediye hizmet binasının içinde tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna...

DHA YURT - Niğde'de AK Parti'li belde belediye başkanı, silahlı saldırıda öldü (2)- Yeniden

NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül (45), geçici işçilik için yaptığı başvuru reddedilen Serkan T. (30) tarafından belediye hizmet binasının içinde tabancayla kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalışmak için İŞKUR'a başvuran, ancak yapılan kura çekiminde isminin çıkmadığını öğrenen Serkan T., öfkeyle belediye binasına gitti. Evli ve 2 çocuk babası Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün makamına dalan Serkan T., belinden tabancasını çıkarıp, tehditler yağdırdı. Başkan Şengül'ün sakin olması çağrısında bulunduğu Serkan T., kimsenin yaklaşmamasını istedi. Serkan T., Başkan Şengül'ü kolundan tutup, makam odasından koridora çıkarıp savurdu, ardından da tabancayı art arda ateşledi. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından hastaneye gelen Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül'ün ölümünden duyduğu üzüntüsünü dile getirip, yakınlarına başsağlığı diledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Adnan ÇELEBİ- Ali KADI/NİĞDE, ()

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