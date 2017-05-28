DHA YURT - Newark Havalimanı'nda 'düdüklü tencere' alarmı

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () - ABB'nin New Jersey eyaletinde, Newark Uluslararası Havalimanı A terminalinde bir düdüklü tencere bulunması üzerine, terminal boşaltıldı.
Polisi alarma geçiren olay üzerine, Essex County'ye bağlı bomba imha uzmanları ve K9 köpekleri ile havalimanında çalışmalara başlandı. Yetkililer, yolculardan terminalden uzak durmalarını istedi. Şüpheli paket içindeki 'düdüklü tencere' yüzünden uçuşlarda da gecikmeler meydana gelebileceği duyuruldu.
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK () - ABB'nin New Jersey eyaletinde, Newark Uluslararası Havalimanı A terminalinde bir düdüklü tencere bulunması üzerine, terminal boşaltıldı.