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DHA YURT - Nefes kesen tatbikat

OSMANİYE'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İtfaiye, 112, UMKE ve polis ekiplerinin katılımıyla, kaza sonrası kurtarma, yangın ve kimyasala müdahale tatbikatı düzenlendi. Fakıuşağı Mahallesi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği...

DHA YURT - Nefes kesen tatbikat

OSMANİYE'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İtfaiye, 112, UMKE ve polis ekiplerinin katılımıyla, kaza sonrası kurtarma, yangın ve kimyasala müdahale tatbikatı düzenlendi.

Fakıuşağı Mahallesi'ndeki tatbikatta, senaryo gereği polisin dur ihtarına uymayarak kaçıp, kaza yapan araçtaki sürücüye müdahale edildi. Bu sırada çıkan yangın söndürüldü. Ayrıca, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Tehlikeli Maddeler (KBRN) ekibi de çevreye yayılan kimyasal maddelere müdahale etti.

AFAD İl Müdür Vekili Faruk Gök, Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tatbikatın başarıyla tamamlandığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Polis aracının olay yerine gelmesi

- Polislerin araçtan inmesi ve şüpheli aracı kontrol etmesi

- Polislerin araçtan uzaklaşması

- UMKE aracının siren çalarak olay yerine gelişi

- UMKE görevlisinin araç yanına gelmesi

- Yaralıya müdahale etmesinden görüntüler

- AFAD ve itfaiye araçlarının olay yerine gelmesi

- İtfaiye görevlisinin jeneratör taşıması

- Bölgeye emniyet şeridi çekilmesi

- Aracın kurtarma ekibi tarafından üst tavan kısmının kesilmesi

- Yaralının araçtan güvenli bir şekilde çıkartılması

- Yaralının ambulansa taşınması

- Ambulansın çıkış yapması

- Özel elbiseli AFAD ekibinin kimyasala müdahale etmesi

- Kimyasal gaz ölçümü yapması

- Araçtan kimyasalın alınması

- Aracın yanması

- İtfaiyenin müdahalesi

- Kimyasal oluşan bölgeye köpük sıkılması

- AFAD Müdür Vekili Faruk Gök ile röportaj

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE, ()

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