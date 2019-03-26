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DHA YURT - Narenciye paketleme tesisinin deposunda korkutan yangın (2)

ADANA’da ber narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Yangında, plastik meyve kasalarının bulunduğu yaklaşık 3 bin metrekarelik deponun çatısı çökerken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor. Yangın, saat...

DHA YURT - Narenciye paketleme tesisinin deposunda korkutan yangın (2)

ADANA’da ber narenciye paketleme tesisinin deposunda yangın çıktı. Yangında, plastik meyve kasalarının bulunduğu yaklaşık 3 bin metrekarelik deponun çatısı çökerken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

Yangın, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karata Yolu üzerindeki bir narenciye paketleme tesisinin deposunda çıktı. Depodan alevlerin yükseldiğini gören tesis çalışanları, kendilerini dışarıya atıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede 3 bin metrekarelik depoyu sardı. Plastik ve tahta narenciye kasalarının bulunduğu depodaki alevlere 5 itfaiye aracı ve 3 tanker ile müdahale eden itfaiye erleri, yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı.

Depodaki alevlere köpük sıkılarak soğutma çalışmasına devam edilirken, yangında yaralanan işçinin bulunmadığı belirtildi. Çevredeki diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alınan yangın, tesiste büyük çapta maddi hasara yolaçtı. Yangının kesin çıkış nedeni, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak incelemede belli olacağı belirtildi.

Ekiplerin, yangın alanındaki çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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İtfaiyenin müdahalesi
Alevlerden görüntü
Ekiplerden görüntü
Havadan görüntü (yakındaki bir tepeden)
Çöten çatı
Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ - Can ÇELİK / ADANA,()

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