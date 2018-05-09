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DHA YURT; MUHARREM İNCE, CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ(1)

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce,...

DHA YURT; MUHARREM İNCE, CEZAEVİNDEKİ DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ(1)

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, bugün Edirne İstasyon Meydanı'nda saat 16.00'da düzenleyeceği miting için kente geldi. Karayolu ile kente gelen İnce, şehir merkezine girmeden kent dışında bulunan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek, tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti. İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre mesafede jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası kuruldu. Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişleri izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatların geçişine izin veriliyor.

İnce'nin 4 Kasım 2016 gününden itibaren tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesi sürüyor.

Görüntü Dökümü
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Oluşturulan kontrol noktası
Jandarma ekiplerinin önlemleri
Jandarma ve kontrol noktası
Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()- 

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