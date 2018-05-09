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DHA YURT - Muharrem İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti (2)

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretinin ardından, CHP Grap Başkan Vekili Engin Altay, Edirne...

DHA YURT - Muharrem İnce, cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret etti (2)

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaretinin ardından, CHP Grap Başkan Vekili Engin Altay, Edirne Milletvekili Erdin Bircan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, eski bakanlardan  Abdüllatif Şener'in de aralarında bulunduğu partililerle yemek yedi. 

DEMİRTAŞ'LA YAKLAŞIK 1 SAAT GÖRÜŞTÜ

Meriç Nehri kıyısındaki bir bağ evinde yenilen yemek sırasında gazetecilerin isteği üzerine kısa bir açıklama yapmak için ayrılan İnce, bahçede bulunan bir topla kısa süre de oynadı. Gazetecilerin sorusu üzerine Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyleyen İnce, görüşmeye ilişkin açıklamasını bugün Edirne'de düzenleneceği mitingde söyleyeceğini kaydetti. İnce, şunları söyledi: "Sayın Karamollaoğlu ile görüştüm, Sayın Akşener ile görüştüm, Sayın Demirtaş ile görüştüm. Aday olan herkesle görüşmek istiyorum, başarılar diliyorum. Dün gece Sayın Erdoğan'ın makamından aradılar, bugün için bir saat söylediler ama Edirne mitingi nedeniyle gerçekleşmedi bu görüşme. Sanırım yarın görüşeceğiz."

İnce, saat 16.00'da Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitingde halka seslenecek.

Görünüt Dökümü
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Bağevinde yemek
Yemeğe katılanlar
İnce'nin gelişi
İnce'nin topla oynaması
İnce'nin açıklaması
Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY / EDİRNE,()

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