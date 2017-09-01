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DHA YURT: MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

ALEVLER 8 HEKTAR ORMANLIK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ MUĞLA'nın Milas İlçesi Akbük Mevkisi'nde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2.5 satte güçlükle söndürülürken, 8 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Gökova Körfezi'nin...

DHA YURT: MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

ALEVLER 8 HEKTAR ORMANLIK ALANI KÜLE ÇEVİRDİ

MUĞLA'nın Milas İlçesi Akbük Mevkisi'nde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile 2.5 satte güçlükle söndürülürken, 8 hektarlık ormanlık alan küle döndü. Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'ndaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bugün saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Milas Orman İşletmesi Müdürlüğü'ne bağlı Ören Şefliği ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Bölgeye çevreden takviye orman ekipleri sevk edildi. Alevlere, 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 20 araröz, 2 dozer, 1 su tankeri, 3 hizmet aracı, 1 ilk müdahale aracı, 10 teknik personel ve 40 orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. 2.5 saat süren çabalar sonucunda, alevler güçlükle söndürülürken, 8 hektarlık kızılçam ormanı küle döndü.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-Yangının havadan çekilen görüntüleri
 Haber: Cavit AKGÜN - Nilüfer DEMİR / MUĞLA, ()

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