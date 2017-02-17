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DHA YURT - Müdürünü bacağından vurdu

ADANA'da Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fatih G., Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ü tabancayla bacaklarından vurdu. Olay bugün sabah saat 09.00'da...

DHA YURT - Müdürünü bacağından vurdu

ADANA'da Büyükşehir Belediyesi çalışanı Fatih G., Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ü tabancayla bacaklarından vurdu.

Olay bugün sabah saat 09.00'da meydana Geri Dönüşüm Tesisleri'nde meydana geldi. Kurum personeli Fatih G., Özel Atık ve Geri Dönüşüm Tesisleri Şube Müdürü Çağrı Ün'ün odasına girdi. İkili arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında Fatih G., belinden çıkardığı tabancayla müdürü bacaklarından vurdu.

Yaralanan Çağrı Ün, götürüldüğü Seyhan Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Fatih G. ise kaçıp ortadan kayboldu. Çağrı Ün'ün, son seçimlerde MHP'den milletvekili aday adayı olan Dr. Mehmet Ali Ün'ün oğlu olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Adana Büyükşehir Belediyesi

Şube Müdürü Çağrı Ün'ün fotoğrafı

Haber: ADANA, () -

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