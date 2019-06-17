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DHA YURT - MOTOSİKLET PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Buca ilçesinde kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden Vedat Özer, park halindeki otobüse çarptı. Kazada sürücü Vedat Özer ve yolcu konumundaki Orhan Seyrek ağır yaralandı. Yaralılardan Özer, kaldırıldığı hastanede...

DHA YURT - MOTOSİKLET PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İZMİR'in Buca ilçesinde kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybeden Vedat Özer, park halindeki otobüse çarptı. Kazada sürücü Vedat Özer ve yolcu konumundaki Orhan Seyrek ağır yaralandı. Yaralılardan Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Çamlık Mahallesi Onat Caddesi üzerinde meydana geldi. Çamlık Mahallesi'nde kahve işlettiği öğrenilen Vedat Özer, iş çıkışı arkadaşı Orhan Seyrek ile  35 ACZ 240 plakalı  motosikletine binerek eve gitmek için yola çıktı. Özer, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine motosiklet park halindeki 35 S 95142 plakalı otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Özer ve yolcu konumundaki Seyrek yola savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi burada yaptı. Yaralılardan Özer, sonra ambulanslarla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Seyrek ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Özer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan Seyrek'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Vedat Özer'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Vatandaşlardan görüntü
-Motosikletten görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

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