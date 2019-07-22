Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

DHA YURT - Motosiklet bariyerlere çarptı: Sürücü öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, saat 02.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi....

DHA YURT - Motosiklet bariyerlere çarptı: Sürücü öldü

İZMİR'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet demir bariyerlere çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sabuncubeli Tüneli çıkışında meydana geldi. Manisa yönünden İzmir istikametine 45 KE 418 plakalı motosikletle giden sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet Sabuncubeli Tüneli çıkışında demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü metrelerce sürüklendi. Bu sırada kazayı gören başka bir sürücü, yolu kapatarak sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tüneli bir süre trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Sürücünün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ulaşıma kapatılan tünel, yaklaşık yarım saat tekrar açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Polis ekiplerinden görüntü 
-Motosikletten görüntü
-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.