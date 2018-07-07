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DHA YURT - Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 23 yaşındaki Berkan Özsoy, hakimiyeti kaybettiği motosikletiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Özsoy hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Mehmet Akgün (23) yaralandı. Kaza, bugün saat...

DHA YURT - Motosiklet bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, 23 yaşındaki Berkan Özsoy, hakimiyeti kaybettiği motosikletiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Özsoy hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Mehmet Akgün (23) yaralandı.
Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Çiğli Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Çiğli'den Menemen yönüne giden Berkan Özsoy idaresindeki 35 KC 1215 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Sürücü Özsoy ile motosiklette yolcu konumunda bulunan Mehmet Akgün çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten fırlayarak yol kenarına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Berkan Özsoy'un hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı Mehmet Akgün'ü ise ambulansla Çiğil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Akgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, Özsoy'un cesedi ise savcının ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Motosikletten görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,()

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