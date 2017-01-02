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DHA YURT - Mobilya fabrikası yandı

TRABZON’un Arsin İlçesi’nde Organize Sanayi Sitesi’nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Büyük hasar gören fabrika binası kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Üç yıldız Mobilya Fabrikası’ndaki...

DHA YURT - Mobilya fabrikası yandı

TRABZON’un Arsin İlçesi’nde Organize Sanayi Sitesi’nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. Büyük hasar gören fabrika binası kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Üç yıldız Mobilya Fabrikası’ndaki yangın, saat 14.30 sıralarında, fabrikada kullanılan kaynak makinesinden çıkan kıvılcımın sünger yatağı alıştırması sonucu başladı. Alevler ahşap malzemelere ulaşınca fabrika bir anda alev topuna döndü. Yaşanan büyük yangın bir türlü kontrol altına alınamayınca yakındaki sanayi tesisleri boşaltıldı, çevredeki ilçelerden ve il merkezinden itfaiye ekipleri istendi. İhbar üzerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrasında yangın kontrol alındı. Fabrikanın kullanılmaz hale geldiği yangında can kaybı yaşanmadı, dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Osman ŞİŞKO / Trabzon, ()

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