DHA YURT - Minik Irmak'ı öldürene ağırlaştırılmış mübbet hapis cezası (2)- yeniden

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı, tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 46 yaşındaki Himmet Aktürk, ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Alaşehir'de gündelik işlerde çalışan 27 yaşındaki Suriye Kupal ve 44 yaşındaki Bilal Kupal çiftinin, Menderes Mahallesi Elmadağ Caddesi 2 Sokak'taki evlerinin önünde oynayan kızları Irmak Kupal, geçen 14 Ekim'de ortadan kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen küçük Irmak bulunamadı.

Baba Bilal Kupal'ın şüphelendiğini söylediği Himmet Aktürk, katıldığı bir televizyon programında suçunu itiraf etti. İzleyenleri şoke eden itiraftan sonra Himmet Aktürk'ün gösterdiği bölgede 3 gün arama yapıldı. Evine 2 kilometre uzaklıkta ilk olarak Irmak'ın ayakkabıları, ardından da bağ içerisinde cesedi bulundu. Irmak'ın cenazesi, kentte gözyaşları içinde toprağa verildi. Sanık Himmet Aktürk ise tutuklandı.

Soruşturmayı yürüten Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Himmet Aktürk hakkında Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, tutuklu sanık Aktürk'ün, 'Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından cezalandırılması istendi.

Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü ve karar duruşmasına, tutuklu sanık Aktürk, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Öldürülen Irmak Kupal'ın dedesi Bekir İrgaz, Kupal Ailesi'nin avukatı Bilgehan Noyan, Manisa, İzmir, İstanbul, Aydın ve Ankara barolarının temsilcileri, baro tarafından görevlendirilen sanık avukatı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Şafak Tarhan, İzmir Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üyeleri ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de duruşmaya geldi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'nun Himmet Aktürk için verdiği, 'Ceza sorumluluğunu etkileyecek veya ortadan kaldıracak herhangi bir mahiyet ve derecede akıl sağlığı ya da akıl zayıflığı tespit edilemediği' ve 'Ceza sorumluluğunun tam olduğu' yönündeki raporu okundu. Ardından son sözleri sorulan sanık Himmet Aktürk, raporu kabul etmediğini söyledi.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde 1987-1988 yıllarında yatarak tedavi gördüğünü anlatan Aktürk, "İstanbul'a sağlık kontrolü için gittiğimde, sarı binayı görünce, 1987-1988 yıllarında hastanede yattığım günleri hatırladım. Benim raporum vardı. Babam benim raporlarımı yırttı. Babam beni dövüyordu. Dışarı atıyordu. Sokakta da insanlar bana kötülük yapıp, 'deli' diyorlardı. Ben ne yaptığımı bilmiyorum. Savcılık ve poliste verdiğim ifadeyi hatırlamıyorum. Zaten emniyette beni döverek zorla ifademi aldılar. Bu olayı da hatırlamıyorum" dedi.

"ÖYLE BİR CEZA VERİLSİNKİ, UNUTMASIN"

Savcının iddianameyi okumasının ardından Kupal Ailesi'nin avukatı Bilgehan Noyan, "Sanığın yaptıklarını hatırlamadığını söylemesi düşündürücü. Buna en ağır ceza verilsin ki bu cezayı bir daha unutmasın" dedi. Karar için duruşmaya 5 dakika ara verildi. Ardından mahkeme başkanı kararı açıkladı. Himmet Aktürk'e ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 51 yıl hapis cezası verildi.

EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Dava sonrası adliye önünde açıklama yapan Manisa Barosu temsilcisi avukat Pınar Kınacan Demir, "Mahkeme verilebilecek en ağır cezayı vermiştir. Sanığın akli dengesiyle ilgili rapor da gelmiştir. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilmiştir" dedi.

BABA EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRMÜŞTÜ

Öte yandan geçen 21 Şubat'ta, minik Irmak'ın babası Bilal Kupal, eşi 27 yaşındaki Suriye Kupal ve diğer kızı 10 yaşındaki Ayşe Kupal'ı bıçaklayıp öldürmüş, ardından intihara teşebbüs etmişti. Tedavisinin ardından taburcu olan ve eşinin uykusunda kendisini öldürmeye çalıştığını öne süren Bilal Kupal, tutuklanmıştı. Bu ikinci olay herkeste şok etkisi yaratmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Duruşma öncesi adliye önünden görüntü

- Avukat Pınar Kınacan Demir'in konuşması

- Sanık Himmet Aktürk'ün fotoğrafı

- Irmak Kupal'ın fotoğrafı

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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