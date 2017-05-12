DHA YURT - Minik Ecrin toprağa verildi

GİRESUN’un Bulancak İlçesinde evlerindeki çamaşır makinesinin içerisinde ölü bulunan 6 yaşındaki Ecrin Koç, Tandır Köyü’nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bulancak İlçesi’nin Acısu Mahallesi’nde yaşayan Yiğit ve Sevcan Koç çiftinin 6 yaşındaki kızları Ecrin Koç, dün akşam saatlerinde ağabeyi H. Koç tarafından çamaşır makinesinin içinde ölü olarak bulundu. Talihsiz çocuğun cenazesi, Giresun Prof.Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ilçeye bağlı Tandır Köyü’ne getirildi. Talihsiz çocuk, ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

"BABA, KARDEŞİM UYANMIYOR"

Ayakta durmakta zorlanan Sevcan Koç, kızının mezarı başında gözyaşı döktü, ağıtlar yaktı. Büyük üzüntü yaşayan ve kızının ardından ağlayan baba Yiğit Koç da, yaşadıkları olayı anlattı ve şunları söyledi:

“Kızımı okuldan aldıktan sonra eve bıraktım. Çizgi film izleyip yatıyordu. O gün yatmadı. Ben de çalışmak için fırına geçtim. Fırından eve döndüm ama Ecrin'i evde bulamadık. Dışarı çıktığını zannedip aradım. Ama dışarda da bulamadık. Oğlum okuldan geldikten sonra kardeşini makinenin içinde bulmuş. Yanıma geldi, ‘Baba, kardeşim uyanmıyor’ dedi. Eve ilk gelişimde bulabilseydim belki yaşardı. Saklambaç oynamak için daha önce de çamaşır makinesi giriyormuş. Bundan haberim yoktu.ö

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Görüntü sıralaması

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-Anne ve babanın mezar başında görüntüleri

-Babanın olayı anlatması

-Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU / GİRESUN, ()

