DHA YURT - MİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTiN CANiKLİ, BAYRAM NAMAZINI GÖRMEÇ ÜS BÖLGESİ'NDE KILDI

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, arife günü Şırnak'ta 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Havaalanında Şırnak'lı çocukların karşıladığı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, tören kıtası ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Canikli daha sonra 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakcı'dan birifing aldı. Geceyi 23. Jandarma Tümen Tugayı'nda geçiren Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Görmeç Üs Bölgesi'nde er ve erbaşlarla bayram namazı kılıp, kahvaltı yaptı.

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