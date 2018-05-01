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DHA YURT - MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP'İN AİLESİ ŞAMPİYONLUK MAÇINI HEYECANLA İZLEDİ

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in Yozgat’ta yaşayan ailesi şampiyonluk maçını heyecanla izledi. Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen milli güreşçi...

DHA YURT - MİLLİ GÜREŞÇİ KAYAALP'İN AİLESİ ŞAMPİYONLUK MAÇINI HEYECANLA İZLEDİ

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp’in Yozgat’ta yaşayan ailesi şampiyonluk maçını heyecanla izledi.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen milli güreşçi Rıza Kayaalp'in annesi, babası ve kardeşleri büyük bir heyecan yaşarken altın madalyayı kazanması için dua etti. Anne Sevgi Kayaalp finali izledikten sonra oğlunun başarılarının gurur verici olduğunu belirterek, “Allahım oğluma nice nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. İstiklal Marşımızı söyletti. Bayrağımızı dalgalandırdı. Oğlumla telefonda görüştüğümde 'Hataya düşme, İstiklal Marşımızı söylet, bayrağımızı dalgalandır, dört kez dön ben seni buradan göreyim' dedim. Oğlumla gururluyum, mutluyum, çok sevinçliyim. Hem bizim hem de Türkiye'nin gururu oldu” dedi.

Rıza Kayaalp'in ikiz kardeşi Zehra Kayaalp Güneş de, maçı izlerken çok heyecanlandığını ifade ederek, “Ankara'da yaşıyorum ama kardeşimin 8'inci Avrupa şampiyonluğunu burada izlemek nasip oldu. Tüm Türkiye gurur duyuyor, biz de gurur duyuyoruz, çalışmasının karşılığını aldı çok mutluyuz” diye konuştu.

Baba Kelami Kayaalp ise, oğlunun 8'inci kez Avrupa şampiyonu olduğunu, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmasını çok istediklerini belirterek, İstiklal Marşını söyletmesi ve Türk bayrağını dalgalandırmasından dolayı gururlandıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü
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-Şampiyonluk maçının izlenmesi
-Aile fertlerinden detay
-Heyecan görüntüleri
-Konuşmalar
-Genel ve Detay

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

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