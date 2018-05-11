Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...
Hakan Atilla için özel rapor: Daha az güvenlik bir cezaevine taşınmalı 
Hakan Atilla için özel rapor:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki

DHA YURT: MEZARLIKTAKİ 'GİZEMLİ KIZ' BULUNDU İDDİASI

ÇORUM'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kızın evinde bulunduğu iddia edildi. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildiği,...

DHA YURT: MEZARLIKTAKİ 'GİZEMLİ KIZ' BULUNDU İDDİASI

ÇORUM'da bir hafta içinde 5 gece geldiği Ulu Mezarlık'ta bir mezarın başında konuşup, ağlayan genç kızın evinde bulunduğu iddia edildi. İsmi açıklanmayan ve ruhsal sorunlar yaşadığı ileri sürülen kızın hastanede tedavi ettirildiği, ardından emniyetteki sorgusu sonrası yakınlarına teslim edildiği belirtildi.Çepni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi, siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabıları olan bir genç kızın mezarlığa gelerek, Fatma Çiftçi'ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Mezarının üzerine, 'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak' yazılı not kağıdı bırakıldı. Gizemli kız, 1 Mayıs gecesi yeniden ortaya çıktı. Mezarın başına gelen genç kız, polisin elinden son anda kurtulup, sırra kadem bastı.
Genç kızı yakalamak için polis ağaçların tepelerinde bile arama yaptı. Bir ağaca da Fatma Çiftçi'nin mezarını görebilecek şekilde kamera yerleştirildi. Ancak tüm çabalara karşın bir sonuç alınamadı.
EVİNDE BULUNDU İDDİASI
Günlerce hem Çorum'dan hem de diğer illerden vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polisin, gizemli kızı, mezarlık yakınlarındaki evinde bulduğu iddia edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği belirlenen ancak ismi açıklanmayan kızın, ruhsal sorunları nedeniyle hastanede tedavi ettirildiği belirtildi. Kızın, ardından emniyete götürüldüğü ve ifadesi alındıktan sonra yakınlarına teslim edildiği öne sürüldü.Genç kızın daha önceki günlerde de mezarlığa gidip ağladığı ve yakınlarının sık sık mezarlıktan alıp evine götürdüğü belirtildi.
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()- 
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314