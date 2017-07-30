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DHA YURT - METEOROLOJİDEN, UZUN SÜRELİ SICAK HAVA DALGASI VE GÜNEŞ ÇARPMASI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları, beklenen yüksek sıcaklık dalgası ve güneş çarpması riski nedeniyle uyardı. Yapılan açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurdun doğu...

DHA YURT - METEOROLOJİDEN, UZUN SÜRELİ SICAK HAVA DALGASI VE GÜNEŞ ÇARPMASI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları, beklenen yüksek sıcaklık dalgası ve güneş çarpması riski nedeniyle uyardı. Yapılan açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurdun doğu ve güneydoğu bölgelerinden başlayarak ve zamanla iç ve batı bölgelerini de etkisi altına alarak artmasının beklendiği kaydedildi.
Yapılan son analiz ve tahminlere göre yurdu etkileyecek sıcak hava dalgasının uzun süreli olması ve ağustos ayının ilk 10 günü boyunca etkili olması bekleniyor.
Uzun yıllar ağustos ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 30 derece olan İstanbul'da, önümüzdeki hafta sonuna kadar en yüksek hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında (29-32 dereceler arasında) olacağı ancak 4 Ağustos Cuma gününden itibaren normallerinin üzerine çıkarak 35 dereceye kadar ulaşabileceği belirtildi. 
Önümüzdeki hafta bazı illerimizde olması beklenen en yüksek hava sıcaklığı; Ankara, Kayseri, İzmir, Adana'da 37, İstanbul, Bursa ve Erzurum'da 35, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 44, Tunceli ve Malatya'da 42, Gümüşhane'de 40, Antalya'da 39, Samsun ve Trabzon'da 30 dereceye olarak bildirildi.
Ancak; Karadeniz, Marmara ve Akdeniz'de kıyı kesimlerinde deniz üzerinden esmesi beklenilen rüzgar nedeniyle nem miktarı fazla olacağından hissedilen hava sıcaklığının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

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