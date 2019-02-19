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DHA YURT - Mersin İYİ Parti'de deprem; Kocamaz'ın adaylığı tehlikede (3)

KOCAMAZ'DAN AÇIKLAMA İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, geç kaldığı gerekçesiyle adaylık başvurusunun tehlikeye girmesini Twitter'daki hesabından değerlendirdi. "Parti içinden vurulduk" diyen Kocamaz,...

DHA YURT - Mersin İYİ Parti'de deprem; Kocamaz'ın adaylığı tehlikede (3)

KOCAMAZ'DAN AÇIKLAMA

İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz, geç kaldığı gerekçesiyle adaylık başvurusunun tehlikeye girmesini Twitter'daki hesabından değerlendirdi. "Parti içinden vurulduk" diyen Kocamaz, "Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz" dedi.

Kocamaz şu mesajları paylaştı:

"Sevgili Mersinliler,Değerli Yol Arkadaşlarım;Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken Parti içinden vurulduk. Biz vurulduk. Biz ne ihanetler gördük!Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın göreceksiniz Kocamaz İYİ Partiden de aday olamıyacak değerlendirmesi doğru çıktı.

Şunu herkes bilmelidir ki henüz son sözümüzü söylemiş değiliz. Kim ne derse desin. Biz hala pes etmedik. Herkes rahat olsun ve bizi izlemeye devam etsin. Mutlaka bir yol bulacak ve Mersin'i entrikalar ve ayak oyunlarıyla birilerine teslim etmeyeceğiz."

Haber: MERSİN,()

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