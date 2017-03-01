DHA YURT - Mersin'de torbacı operasyon: 13 gözaltı

Polislerin havaya ateş etmesi

MERSİN'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının 3'ü tutuklandı 10'u serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusundan bölgeye zırhlı araç desteği ile operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Damlarda, merdiven boşlukları ve çatıları narkotik köpeğinin de yardımıyla didik didik arayan ekipler, 142 paket esrar ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınan şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı, 10 kişi ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Polislerin sokak aralarında koşuşturması

- Polisler ellerinde silahla görüntüsü

- Polislerin havaya ateş etmesi

- Polis kapıyı açmaları için bağırırken

- Polis kapıya tekme atarken

- Polis eve girerken

- Polisler çatıda arama yaparken

- Polisler buldukları poşet içerisindeki uyuşturucuyu incelerken

- Köpekler arama yaparken

- Polis kümes içerisinde poşet içerisinde bulduğu esrarı çıkarırken

- Poşeti açması

- Zanlıları gözaltına alırken

- Polis araçlarına bindirirken

- Zanlılar toplu halde emniyette götürülürken

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN /MERSİN ()

===========================================