DHA YURT - Mersin'de selde kaybolan 3 kişi aranıyor

MERSİN'de dün yaşanan sel felaketi sırasında selfie çekerken denize düşen ve kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Soner Yılmaz, sel sularına kapılıp dereye düşen otomobildeki 2 yaşındaki Miray Genç ve 25 yaşındaki Sultan Uncu'yu arama çalışmaları devam ediyor.

Kentte çarşamba günü başlayan ve 19 saat aralıksız süren yağış ve fırtınada metrekareye 155.8 kilogram yağış düştü. Bir çok ev ve işyerini su basarken, trafikteki araçlarda çok sayıda kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ederken farklı yerlerde 2 ceset bulundu. Yapılan incelemelerde cesetlerin aynı otomobilin içindeki Serkan Genç ve eşi Fatma Genç'e ait olduğu belirlendi. Polis ekipleri Genç çiftinin içinde bulunduğu otomobilin Arpaçsakarlar Mahallesi'ndeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığını değerlendirirken, çiftin kızları Miray ve komşuları Sultan Uncu'nun da araç içinde olduğu ortaya çıktı. Aracın suya kapıldığı bölgede 2 kişiyi bulmak için aramalar devam ediyor.

SELFİE ÇEKERKEN DENİZE DÜŞTÜ

Üniversite öğrencisi Soner Yılmaz'ın da dün sel suları önünde selfie çekerken denize düşüp kaybolduğu belirlendi. Sabahın erken saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, zodyak botlarla denize açıldı. Aşırı dalga nedeniyle zorlukla devam edilen çalışmaları, gözü yaşlı izleyen anne Songül ve baba Kenan Yılmaz, aramaların yapıldığı yerden ayrılmadı. Sahilde endişeli bekleyiş sürerken, aşırı dalga nedeniyle botlar denizden ayrılarak çalışmalara ara verildi. Aşırı dalgalanmanın devam etmesi halinde arama çalışmalarının helikopterle devam edebileceği ifade edildi.

AVCILAR KURTARDI

Tarsus İlçesi'nden Mersin'e giden Avcılar kulübü üyeleri, dün Atalar Mahallesi'nde mahsur kalan vatandaşları kano ile kurtardı.

Mersin'de yürütülen kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak gittiklerini belirten Tarsus Avcılar Kulübü Başkanı ve Fahri Av Müfettişi Tufan Dokucu ve 6 kişiden oluşan ekip, sel nedeniyle evlerinden çıkamayanlara yardım ettiklerini söyledi. Dokucu, "Arazi araçlarımız ve kanolarımızla ihtiyacı olanların yardımına koşmak için hazırız. 20 kişiyi başarı ile bölgeden tahliye ettik, bir can bile kurtarabilirsek ne mutlu bize" dedi. Büyükşehir Belediyesi, afetten etkilenen vatandaşların yanı sıra çadır kentte kalan ve su baskını nedeniyle düğün salonuna yerleştirilen 700 Suriyeli mülteciye de yardım elini uzattı. Suriyelilere Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki aşhaneden çorba ve makarna dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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-(MERSİN)

-Arama çalışmaları

-kentten görüntüler

-detaylar

(TARSUS)

- Avcıların su birikmiş yolda araçla ilerlemesi

- İçi su dolan ve kapısı suda yüzen bir ev

- Göle dönen arazi

- Avcıların su içinde yürüyerek mahsur kalan kişilere ulaşmaya çalışması

- Kanoya bindirilmiş bir tarım işçisi kadın ve iki çocuğun görüntüsü

- Avcıların birbirlerini dikkatli olmaları konusunda sürekli uyarmaları

- Avcıların kendi can yeleklerini çocuklara giydirmeleri

- Kanolarla yapılan tahliyeler

- Sırtında ve kucağında çocuk olan bir kadının kano ile bölgeden tahliye edilmesi

- Avcılar Kulübü Başkanı Tufan Dokucu'nun bir çocuğu sırtında taşıması

- Selzedelerin kanolarla araçların bulunduğu yere ulaştırılması

Haber-Kamera :Mustafa ERCAN - Mustafa İNSAN- İbrahim MAŞE-Tolunay DUMAN/MERSİN, () -

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