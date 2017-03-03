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DHA YURT - Mersin'de eğitime yağmur engeli

MERSİN Valiliği, gün içinde yağması beklenilen sağanak yağış nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Tatilin tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi. Valilik'ten yapılan açıklamada...

DHA YURT - Mersin'de eğitime yağmur engeli

MERSİN Valiliği, gün içinde yağması beklenilen sağanak yağış nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli tüm okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Tatilin tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Meteorolojik veriler ışığında Mersin genelinde devam edecek yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara önlem olması amacıyla İlimiz tüm ilçelerinde bulunan ilk ve orta dereceli tüm okullar 03.03.2017 Cuma günü (1) gün süreyle tatil edilmiştir.'

MERSİN,()

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