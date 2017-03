DHA YURT - Mersin Barosu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Hayır' krizi

MERSİN Baro Başkanı Ali Er, 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) tarafından hazırlanan metnin içindeki 'HAYIR' ifadeleri nedeniyle okutulmadığını ileri sürerek istifa etmek isteyen Mersin Barosu Kadın Hakları Merkez Üyesi ve Ahmet Türk'ün yeğeni Av. Şilan Türk'ü koluyla iteklemesi tepki çekti. Yaşanan tartışma sırasında kadın avukatlar arasında gerilim yaşandı.

Adliye içerisindeki Baro binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde Baro Başkanı Ali Er açılış konuşması yaptı. Dünyanın en güzel sıfatlarının, kadınlar için söylendiğini ifade eden Er, "Kadına yönelik şiddet uygulanması asla kabul edilemez. Kadınlarımızın onuruna ve bedenine yönelik her türlü saldırı, tüm insanlığa yapılmış, hele hele sırf kadın olduğu için öldürülen her kadınla birlikte tüm insanlık katledilmiş demektir" dedi. Er'in açıklamasının ardından kürsüye Kadın Hakları Merkez Üyesi Şilan Türk geldi. Henüz Ali Er kürsüden inmemişken TÜBAKKOM tarafından hazırlanan metinde büyük harflerle 'Hayır' yazdığı gerekçesiyle okutulmadığını iddia edip bu nedenle görevinden istifa ettiğini söyleyen Türk'ü Er kürsüden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Bunun üzerine ortam bir anda gerilirken, bir kadın avukat çıkarak, "Kadınlar gününde bir kadını böyle itekleyerek susturmazsınız. Biz zaten siyaset yapmıyoruz" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Bunun ardından Ali Er'e destek veren Avukat Hibe Gökalp ise, tepki gösteren meslektaşlarına dönerek, "Sizin gibi meslektaşlarım olduğu için utanıyorum. Siz birilerinin kuklasısınız" diye bağırdı. Kadın meslektaşlarının desteğiyle kürsüye çıkan Türk, Kadın Hakları Merkezi üyeleri olarak istifa etmeye zorlandıklarını söyledi.

ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE 'HAYIR'

Avukat Şilan Türk okuduğu istifa dilekçesinde şunları söyledi: "İstifamızı siyasi amaç, taraf gütmeden paylaşacağım. Her yıl okunan Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuk Komisyonu'nun hazırlamış olduğu ve tüm barolarda aynı gün okunan basın açıklaması metninde geçen 'son 10 yılda artan şiddet', 'kararlı bir devlet politikasının uygulanmaması' ve 'şiddetin her türlüsüne hayır' ibarelerinin siyasi olduğu ve iktidarı hedef gösterdiği düşüncesiyle ülkenin hassas bir süreçten geçtiği bahane edilerek Baro Başkanlığı tarafından metnin değiştirilmesi, aksi halde okutulmayacağı beyan edilmiştir. Metni olduğu gibi okumak istediğimizi ancak metinde geçen ve büyük harfle yazılan hayır kelimesinin küçük harfler yazılmasında bir sakınca görmediğimizi, 'son 10 yılda' ibaresi yerine 'son yıllarda' ibaresini de kullanabileceğimizi bildirdiğimiz uzlaşma çabasına rağmen Baro Başkanının tavrı devam etmiştir. "

KİMSE BÖYLE BİR METNİ BAROYA DAYATAMAZ

Baro Başkanı Ali Er ise, "TÜBAKKOM diye bir yapılanma var. Bu yapılanma her yıl kendi metnini oluşturarak barolara gönderiyor ve bu metnin içeriği ne olursa olsun siz bunu okumak zorundaymışsınız. Bunu Barolar Birliği üzerinde bir metinmiş gibi görün bunu. Barolara gönderdikleri metini okuyun, günün anlam ve önemine uygun değil. Burada yazan yazıda sıkıntı yok. Hayır kelimesinin büyütülerek basına dağıtılması isteniyor. 'Gelin küçültün' dedik, yapmadınız. Hayırı her şekilde kabul ederiz ama neden Hayır'ı büyük yazıyorsunuz şu gündemde. Neden baskı yaparak bunu barolara okutma isteği duyuyorsunuz? Hassas bir konu olduğu için olmaz. Evet de olsa aynısını yapardım, Hayır da olsa. Kimse barolara bu metni dayatamaz. Hayırı küçük yazsalar hiç bir sorun olmayacak'.'

tartışma, bir kadın avukatın kürsüde 8 Mart'a ilişkin açıklama yapmasıyla sona erdi.

