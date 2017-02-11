DHA YURT - Meral Akşener: Anayasa değişikliğinin Türkiye'yi bölünmeye götüreceğine inanıyoruz (1)

PARTİSİNDEN ihraç edilen MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, 'Milli İradenin Önemi Konferansı'ndaki konuşmasında, "Anayasa değişikliğinin Türkiye'yi bölünmeye, Türkiye'yi tek adamlığa, Türkiye'yi hukuksuzluğa, Türkiye'de yaşayan herkesi birbirinin karşısına dikip, kardeşlik hukukunu ortadan kaldırmaya götüreceğine biz inanıyoruz. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 80 milyon kere hayır, hayır, hayır" dedi.

MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener, Çanakkale'de düzenlenen 'Milli İradenin Önemi Konferansı'na katıldı. Burada hitap eden Akşener, anayasa değişikliği referandumu için 'Hayır' kampanyası başlatmak için Çanakkale'ye geldiklerini belirterek, "Bu anayasa değişikliğinin Türkiye'yi bölünmeye, Türkiye'yi tek adamlığa, Türkiye'yi hukuksuzluğa, Türkiye'yi ekonomik olarak yere çakılmaya, Türkiye'de yaşayan herkesi birbirinin karşısına dikip, kardeşlik hukukunu ortadan kaldırmaya, Türkiye'nin geleceğini karartmaya ve Türkiye'yi diktatörlüğe götüreceğine biz inanıyoruz. Bu görüşlerimizi de milli iradeye, milletimize anlatmak gibi bir hakkımız var; hukukumuz var. Biz bunu anlatacağız. Siz de 'Evet'i anlatacaksınız. Milli irade tecelli edecek, milletimiz bir karar verecek ve o kararın sonucuna hepimiz saygı duyacağız" diye konuştu.

"HANGİ OLUMSUZ ŞARTTA OLURSA OLSUN, GÖRÜŞLERİMİZİ ANLATMA YOLLARINI TIKAYAMAYACAK"

Olağanüstü halde toplantı yaptıklarını vurgulayan Meral Akşener, şöyle devam etti: "Her şeyin yasak olduğu bir dönemde toplantı yapıyoruz. Görüşlerimizi demokratik hakkımızı kullanarak, anlatma isteğimizin karşılaştığı durum budur. Ama bu bizi yıldırır mı? Hayır. Korkutur mu? Hayır. Allah'ın izniyle 16 Nisan'da 80 milyon kere hayır, hayır, hayır. Hangi olumsuz şartta olursa olsun varsın salonları karartsınlar, varsın televizyonlarda karartma uygulansınlar, varsın ülkeyi yöneten bir başbakan çıksın ve 'Hayır, diyenler teröristtir' desin. Buradan bizi geri çeviremeyecektir. Görüşlerimizi anlatma yollarını tıkayamayacaktır. Varsayalım, salon karanlık. Yıldırabilir misiniz? Çıkarız kardeşlerimle birlikte ev ev, dükkan dükkan gezeriz. Dükkanların kapısını da mı kapayacaksınız? Evlerin zillerinin de elektriğini keseceksiniz?"

Görüntü Dökümü:

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-Meral Akşener'in konuşması

-Salondan görüntüler

(CANLI YAYINLANDI)

Haber: ÇANAKKALE, ()