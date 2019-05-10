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DHA YURT - Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat verecek (2)

ORGANLAR 3 KİŞİYE NAKİL İÇİN AYDIN VE İZMİR'E GÖTÜRÜLDÜ Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otelde kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanedeki yoğun bakım ünitesinde 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 40...

DHA YURT - Marmaris'te ölen İngiliz kadın turist, organlarıyla hayat verecek (2)

ORGANLAR 3 KİŞİYE NAKİL İÇİN AYDIN VE İZMİR'E GÖTÜRÜLDÜ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde konakladığı otelde kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanedeki yoğun bakım ünitesinde 10 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden 40 yaşındaki İngiliz Kelly Barbara Devlin'in karaciğer ve böbrekleri, nakil bekleyen hastalar için Aydın ve İzmir'e götürüldü.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne ait organ ve doku aracı dün Marmaris İlçesi'ne geldi. Sağlık ekipleri, İngiliz kadının karaciğerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne ve böbreklerini de İzmir 9 Eylül Üniversite Hastanesi'ne götürdü. Organların 3 kişiye nakledileceği belirtildi.
Öte yandan, Barbara Devlin'in anne ve babasının önceki gün İngiltere'den gelerek hastanede kızlarını son kez gördükten sonra ülkelerine geri döndükleri öğrenildi. Devlin'in eşinin Marmaris'te olduğu ve eşinin cenazesiyle birlikte uçakla ülkesine döneceği bildirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Organ ve doku aracının hastaneye gelişi
Organ doku aracından inen sağlık personellerinin hastaneye girişi genel-ayrıntılı görüntü
Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS(Muğla),()

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