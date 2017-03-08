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DHA YURT - Marmaris'te fırtına sahili etkiledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına ve yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Marmaris'te dün gece başlayan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerine kadar etkisini artırarak...

DHA YURT - Marmaris'te fırtına sahili etkiledi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan fırtına ve yağmur öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Marmaris'te dün gece başlayan yağış ve fırtına bugün öğle saatlerine kadar etkisini artırarak saatte 50 kilometreye kadar ulaştı. Sahil kenarındaki dev palmiye ağaçları rüzgarın etkisiyle sallandı. Metrekareye ise sabah saatlerinde 66.4 kilo yağmur düştü. İki gün önce 24 derecelik hava sıcaklığıyla sokaklara dökülen Marmarisliler, bugün hava sıcaklığının 16.4 derece ölçülmesi ve rüzgarla karışık yağmuru görünce temkinli davrandı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre açık denizlerde dalga boyu 3-4 metreye, kıyıda ise 1 metreye ulaştı. Görüş mesafesinin yağış anında net olmadığı Marmaris ve çevresinde havanın 11 Mart Cumartesi günü mevsim normallerine gelmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şiddetli rüzgar ve sahil kesiminden görüntü.

Haber - Kamera: Mustafa SARIİPEK / MARMARİS (Muğla), ()

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