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DHA YURT - Market soyguncuları 5 saatte yakalandı

 Market soyguncuları 5 saatte yakalandı Pompalı tüfeklerle markete giren hırsızlar güvenlik kamerasında ADANA'da 17 yaşındaki İsa K., arkadaşı 16 yaşındaki Burak Ö., hırsızlık için girdikleri markette içinde 8 bin lira olan kasa...

DHA YURT - Market soyguncuları 5 saatte yakalandı

 Market soyguncuları 5 saatte yakalandı

Pompalı tüfeklerle markete giren hırsızlar güvenlik kamerasında

ADANA'da 17 yaşındaki İsa K., arkadaşı 16 yaşındaki Burak Ö., hırsızlık için girdikleri markette içinde 8 bin lira olan kasa yerine 200 lira olanı alıp kaçtı. Soygundan 5 saat sonra yakalanan şüpheliler tutuklandı.

Merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde oturan İsa K. ile Burak Ö., İstanbul'da silahlı soygun yapan maskeli kişilerden etkilenerek soygun yapmaya karar verdi. İddiaya göre, 2 arkadaş 7 Ocak'ta pompalı av tüfekleriyle girdikleri markette kasalara yöneldi. Görevlileri tehdit eden soyguncular, kasaları açamayınca içinde 8 bin lira olan kasayı bırakıp, 200 lira olanı alıp kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen soyguncular ihbar üzerine çalışma başlatan polis tarafından 5 saat sonra yakalandı. İsa K.'nin evinde 2, Burak Ö.'den ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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*Güvenlik Kamerası*

- Pompalı tüfeklerle markete giren hırsızlar

- Müşteri ve market görevlerinin görüntüsü

- Hırsızların market içerisindekilere pompalı tüfekleri doğrultması

- Kasayı alıp markettten çıkmaları

Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()

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