DHA YURT - Market soyguncuları 5 saatte yakalandı

Market soyguncuları 5 saatte yakalandı
Pompalı tüfeklerle markete giren hırsızlar güvenlik kamerasında
ADANA'da 17 yaşındaki İsa K., arkadaşı 16 yaşındaki Burak Ö., hırsızlık için girdikleri markette içinde 8 bin lira olan kasa yerine 200 lira olanı alıp kaçtı. Soygundan 5 saat sonra yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde oturan İsa K. ile Burak Ö., İstanbul'da silahlı soygun yapan maskeli kişilerden etkilenerek soygun yapmaya karar verdi. İddiaya göre, 2 arkadaş 7 Ocak'ta pompalı av tüfekleriyle girdikleri markette kasalara yöneldi. Görevlileri tehdit eden soyguncular, kasaları açamayınca içinde 8 bin lira olan kasayı bırakıp, 200 lira olanı alıp kaçtı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen soyguncular ihbar üzerine çalışma başlatan polis tarafından 5 saat sonra yakalandı. İsa K.'nin evinde 2, Burak Ö.'den ise 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Çocuk Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Görüntü Dökümü
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*Güvenlik Kamerası*
- Pompalı tüfeklerle markete giren hırsızlar
- Müşteri ve market görevlerinin görüntüsü
- Hırsızların market içerisindekilere pompalı tüfekleri doğrultması
- Kasayı alıp markettten çıkmaları
Haber-Kamera:Fatih KARAÇALI/ADANA,()
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