DHA YURT - Mardin'de PKK'nın 2 yeraltı sığınağı ve cephaneliği bulundu

MARDİN'in merkez Artuklu, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 107 mm çapında 6, 90 mm çapında 3 el yapımı çok namlulu roketatar ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada 12 Şubat'ta Nusaybin, Ömerli ve merkez Artuklu ilçeleri kırsalında Bornova 2'nci Jandarma Komando Tuguy Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonun devam ettiği belirtildi. 'Atmaca-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir' adı verilen operasyon kapsamında bugün Koruköy Mahallesi'nde 2 yeraltı sığınağı bulunduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Sığınak içerisinde 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 5 şarjör ve 120 fişek, 6 adet 107 mm çapında, 3 adet 90 mm çapında el yapımı çok namlulu roketatar ve mühimmatı ve bu mühimmatlara ait 8 tapa, 20 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 12 adet elektrikli fünye, 1 adet araç telsizi, çok miktarda pil, yaşam ve eğitim malzemesi ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ele geçirilen mühimmat

-Mühimmatların çıkarılması

-Sığınaktan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MARDİN, () -

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