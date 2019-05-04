DHA YURT - Maranez Köyü teröristlerden arındırıldı

ÖSO, Azez'de PKK/PYD kontrolündeki köylere operasyon başlattı, Maranez Köyü teröristlerden arındırıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
SURİYE ()
ÖSO, Azez'de PKK/PYD kontrolündeki köylere operasyon başlattı, Maranez Köyü teröristlerden arındırıldı. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ SURİYE ()
04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:09
ÖSO, Azez'de PKK/PYD kontrolündeki köylere operasyon başlattı, Maranez Köyü teröristlerden arındırıldı.
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