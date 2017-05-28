DHA YURT - Manisa'da yemekten zehirlenen 70 asker, hastaneye kaldırıldı (3)

VALİLİK: 70 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Manisa Valiliği, Kırkağaç İlçesi'ndeki 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alayı'nda 150 askerin revire başvurduğunu, bunlardan 70'inin sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayı'nda kadrolu ve eğitim görmekte olan 6 bin erattan 150 kadarı mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti ile Alay Tabipliğine müracaat etmiş, saat 23.00 itibariyle 70 asker sağlık kuruluşlarında müşahede altına alınmıştır. Sağlık kuruluşlarında yapılan ilk değerlendirmede ciddi bir zehirlenme ya da enfeksiyon bulgusuna rastlanmamıştır."

MİLLETVEKİLLERİ ASKERLERİ ZİYARET ETTİ

Bu arada, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Ak Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret edip, yetkililerden bilgi aldı.

Haber: MANİSA,()