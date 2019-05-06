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DHA YURT - MANİSA'DA RAMAZAN DAVULCULARI İŞ BAŞINDA

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Ramazan davulcuları, sahur yapacak vatandaşlar uyandırmak için iş başı yaptı. Şehzadeler ilçesi'nde Ramazan davulcuları, sahur vaktinin gelmesi ile birlikte yine işbaşı yaptı. Sokak sokak gezip maniler...

DHA YURT - MANİSA'DA RAMAZAN DAVULCULARI İŞ BAŞINDA

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde Ramazan davulcuları, sahur yapacak vatandaşlar uyandırmak için iş başı yaptı.
Şehzadeler ilçesi'nde Ramazan davulcuları, sahur vaktinin gelmesi ile birlikte yine işbaşı yaptı. Sokak sokak gezip maniler söyleyip vatandaşları sahura kaldıran Ramazan davulcuları ilçe halkını kaldırmaya devam ediyor.
Mansa'da 35 yıldır Ramazan aylarında davul çalarak oruç tutmak isteyen vatandaşları uyandırmaya çabaladığını belirten evli 3 çocuk babası Ercan Alptekin, "Eskiden Ramazan ayının gelmesini dört gözle beklerdik. Sahur vakitlerinde davul çalıp, maniler söyleyerek, oruç tutmalarını sağladığımızda bizlere bahşiş verirlerdi, şimdi vatandaş yatağından kalkıp ta 1 lirayı bile vermeyi çok görüyor. Artık eskisi gibi değil hiç birşey. Ama yine de çok şükür ekmeğimizi bir şekilde kazanıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Davulculardan görüntü
Davulcuların sokak sokak gezmesinden görüntü
Davulcu Ercan Alptekin röp.
Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL - Erhan KASIRGA / MANİSA,()

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