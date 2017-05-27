DHA YURT - Manisa'da 5.1'lik deprem (3)  



BAZI EVLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Manisa'da akşam saatlerinde maydana gelen deprem nedeniyle Gölmarmara İlçesi'ne bağlı kırsal Tiyenli Mahallesi ile Akhisar'a bağlı Sazoba Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar meydana geldi.

Tiyenli Köyü'nde özellikle kerpiç yapılarda çökmeler oldu. Diğer evlerde ise çatlak meydana geldi. Muhtar azası Osman Gürtekin, köyde ölü ya da yaralı olmadığını, ancak, korkan vatandaşların dışarıda beklediğini söyledi. Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener de Tiyenli Mahallesi'ne gelerek incelemelerde bulundu. Köye çadır gönderilmesi için talepte bulunulacağı öğrenildi. Sazoba Mahallesi'nde de köyün girişindeki bir briket duvar ile birkaç evin bacasının yıkıldığı bildirildi. Öte yandan yakın mahallelerden olan Saruhanlı ilçesine bağlı eski belde olan Kumkuyucak'ta da bazı evlerde sıva kopması ve çatlak şeklinde hazır olduğu öğrenildi.



Haber: MANİSA,()