Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu

DHA YURT - Mandalina kavgasında ömür boyu hapsi isteniyor

Bursa’da pazarda alışveriş yaparken sıradan verilmeyen mandalina yüzünden tartıştığı satıcı Ömer Dönmez'i ve Nuri Mutlu'yu yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un yargılanmasına başlandı. Hakkında yaraladığı her iki kişi...

DHA YURT - Mandalina kavgasında ömür boyu hapsi isteniyor

Bursa’da pazarda alışveriş yaparken sıradan verilmeyen mandalina yüzünden tartıştığı satıcı Ömer Dönmez'i ve Nuri Mutlu'yu yaralayan emekli polis memuru Gürkan Erol'un yargılanmasına başlandı. Hakkında yaraladığı her iki kişi için ömür boyu ve 3 yıla kadar hapis cezasaları istenen Erol, "Üzgünüm, özür diliyorum" dedi. 
Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Gökdere Pazar yerinde geçen Ekim ayında meydana geldi.  Polis memuru olarak görev yaparken iki sene önce emekli olan Gürkan Erol (47), Pazar yerinde Ömer Dönmez’e (36)  ait tezgahtan mandalina almak istedi. Erol, bir süre mandalinaları inceledikten sonra  bir kilo mandalina istedi.  Bu sırada  Erol, madalinaların istediği yerden verilmediğini gerekçe göstererek Ömer  Dönmez ve arkadaşı Nuri Mutlu i (42) le tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce ruhsatsız tabancasını çıkartan kızgın müşteri, tezgahta satış yapan  Ömer Dönmez‘i karnından ve ayağından, Nuri Mutlu’yu ise ayaklarından  yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken yakalanan Gürkan Erol ise tutuklandı. Hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ömer Dönmez'i yaraladığı için "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ömür boyu, "Kasten yaralamak" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gürkan Erol'un yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmasında, satın almak istediği mandalinanın istediği sıradan verilmemesi nedeniyle ömer Dönmez ile tartıştığını daha sonra aralarında kavga çıktığını söyleyen Gürkan Erol, "Bana sopa ile saldırdılar. Dövdüler. Kendimi korumak içni silahımı çekip rast gele ateş edince ikisini yaraladım. Üzgünüm ve özür diliyorum" dedi. Nuri Mutlu'nun koltuk değnekleri ile gelip Gürkan Erol'dan şikayetci olduğu yarglama eksik evrakların tamamlanması, tanıkların dinlenmesi için ertelenirken sanığın tahliye istemi kabul edilmedi.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların taşınması,
-Tanıkların ifadeleri,

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, ()
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314