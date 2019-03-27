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DHA YURT - Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, art arda 2 deprem meydana geldi. 5 dakika arayla meydana gelen depremlerin büyüklükleri 3.8 ve 3.6 olarak kaydedildi. Depremlerde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, Malatya kent merkezi ve çevre ilçelerden...

DHA YURT - Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, art arda 2 deprem meydana geldi. 5 dakika arayla meydana gelen depremlerin büyüklükleri 3.8 ve 3.6 olarak kaydedildi. Depremlerde herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, Malatya kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesi art arda 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, ilk deprem saat 03.29'da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü Richter ölçeğine göre, 3.8 olarak ölçüldü. Bu depremden yaklaşık 2 dakika sonra aynı bölge 3.6 büyüklüğündeki ikinci depremle sallandı. İkinci deprem de yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremler, kent merkezinin yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) de, depremin merkez üssünü Arguvan ilçesi olarak belirlerken; 03.29'da gerçekleşen depremi 4.0, ikinci depremi ise 3.4 büyüklüğünde kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Depremin hemen sonrası Arguvan'dan görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,()

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